Угнал, покатался и бросил в поле: в Глодянах задержали нарушителя

0

49-летний мужчина сообщил в полицию об угоне Dacia Duster. Как оказалось, сельчанин оставил автомобиль у ворот дома с открытым окном и ключом в замке зажигания. Ущерб владелец оценил в 150 000 леев.

Автомобиль вскоре нашли брошенным в поле. Правоохранители установили ​​личность и задержали подозреваемого. 33-летний житель Глодянского района рассказал сотрудникам полиции, что совершил угон, чтобы покататься.

Гражданин находится под следствием, ему грозит штраф до 67 500 леев или лишение свободы на срок до 3 лет.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.