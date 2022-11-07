Угнал машину и устроил ДТП: жителю столицы грозит до 4 лет тюрьмы

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Полиция задержала 32-летнего жителя столицы. Предполагается, что мужчина угнал автомобиль Skoda, который был припаркован в секторе Чеканы, и попал на нём в ДТП.

По данным пресс-службы ГИП, подозреваемый доехал на угнанной машине до сектора Буюканы, а затем врезался в дерево. С места происшествия мужчина сбежал. Правоохранители выяснили, что задержанный также подозревается в четырёх кражах из автомобилей, также совершённых в секторе Чеканы. Общая сумма ущерба составила 10 800 леев.

На допросе мужчина признал свою вину. Ему грозит штраф в размере до 67 500 леев, до 240 часов исправительных работ или до 4 лет лишения свободы.

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