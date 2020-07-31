Уезжал от полиции со скоростью 220 км/ч: патрульные поймали мотоциклиста-лихача (ВИДЕО)

Уезжал от полиции со скоростью 220 км/ч: патрульные поймали мотоциклиста-лихача (ВИДЕО)

Вчера экипаж патрульных заметил на Балканском шоссе в столице спортивный мотоцикл без регистрационных знаков. Водителю приказали остановиться, однако он наоборот ускорился. В связи с тем, что на дороге было интенсивное движение, мотоциклист принялся объезжать автомобили, даже по встречной полосе. Трагедии чудом удалось избежать. 

По данным Национального инспектората общественной безопасности, нарушитель разгонялся до 220 км/ч, объезжая автомобили.  На территории Оргеевского района экипажи патрульных полностью заблокировали трассу, поэтому лихачу пришлось остановиться. Выяснилось, что за рулём байка находился 20-летний житель Дрокиевского района, а в качестве пассажира был владелец мотоцикла, 29-летний житель Фалешт. Владелец транспорта заявил, что незадолго до этого приобрёл мотоцикл у мужчины, который получил его посылкой из Европы в разобранном виде и сам собрал.

Водитель и пассажир байка были задержаны. Владельца задокументировали в связи с нарушением правил регистрации транспортного средства, а также в связи с отсутствием водительского удостоверения. Ещё два протокола были заполнены на имя водителя – за агрессивное вождение и отказ подчиниться законным требованиям полиции.

Мотоцикл был конфискован. По данному факту ведётся следствие.

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