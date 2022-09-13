Уезжают в другие края

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О том, почему Молдова до сих пор теряет рабочий и интеллектуальный потенциал

Наталья Устюгова, info@aif.md

По данным Национального бюро статистики (НБС), с 2018 по 2022 год численность молодёжи в возрасте от 14 до 34 лет снизилась более чем на 110 тыс. человек, наибольшее сокращение наблюдается в категории от 20 до 24 лет. То есть наша страна по разным причинам лишилась целой армии молодых специалистов.

Финансовая демотивация

Нам уже давно не хватает врачей, учителей, воспитателей и других работников бюджетной сферы, чьи зарплаты не позволяют вести нормальный образ жизни. Много тружеников потерял аграрный сектор. Люди уезжали и продолжают уезжать вместе с детьми, которые создают семьи уже в других странах, рожают там, и это уже граждане других государств. Зарплаты – это не только продукты питания и оплата коммунальных услуг, но и бытовой комфорт, цивилизованный отдых, путешествия, качественные услуги во всех сферах и т. д. Что-то подобное может себе позволить, к примеру, школьный учитель из Молдовы?

– Зарплата молодого учителя составляет около 4–5 тыс. леев и никак не может считаться финансовой мотивацией. Не спасает ситуацию даже сумма в 120 тыс. леев, которая в качестве поддержки поэтапно выдаётся выпускникам педагогических вузов, согласившимся ехать на работу в районы, – считает депутат парламента Елена Белякова. – Это не те деньги, которые способны удовлетворить все потребности молодых людей, тем более при такой инфляции. Поэтому в целом выпускники вузов, не только педагогических, не спешат оставаться на родине, тем более когда их родители уже устроены за границей. Из уехавших на учёбу за рубеж тоже мало кто возвращается. Есть и часть местных выпускников университетов, которые просто не идут работать по профессии.

Елена Белякова обратила внимание, что больше всего от нехватки кадров страдают школы с русским языком обучения, таких специалистов практически не готовят. Впрочем, и в учебных заведениях, даже столичных, где преподавание ведётся на государственном языке, не хватает учителей начальных классов и предметников. Поэтому за помощью всё чаще обращаются к педагогам, которые уже вышли на пенсию.

Существует ещё один нюанс, который пока не учитывается при миграции кадров внутри страны. Есть категория достаточно молодых людей, которые, поверив в доброе будущее, поехали на работу в сёла, где позже учебные заведения закрылись, но программ по переселению учителей в города не существует. Им как минимум необходимо если не приобрести, то хотя бы арендовать квартиру, а это дополнительные средства, которые никак не вписываются в семейный бюджет. Проще снимать жильё за границей, но уже при другом уровне зарплаты.

После 2015 года был введён термин «вторая волна миграции». Если вначале люди бежали от безысходности и нищеты, то сейчас они стремятся к лучшему качеству жизни. Многие продают дорогие дома, бизнес и уезжают.

Стражи без порядка

Зарплаты сотрудников МВД немногим выше, чем у педагогов. Если речь идёт о новичке, простом полицейском, который впервые приходит на работу в качестве офицера, то его зарплата составляет около 6000 леев. Но дело не только в этом.

Депутат парламента Валерий Мудук считает, что никто не поднимает вопрос об условиях труда полицейских. Техническое обеспечение в последнее время улучшилось, формой всех снабдили, но в этой профессии есть своя специфика. Служащим порой приходится внепланово выходить на работу в выходные и в праздничные дни, когда зарплата должна удваиваться. Вместо этого им предлагают дополнительные дни к отпуску, который предоставляется, когда удобно начальству. Семейный отдых запланировать практически невозможно.

– Полицейские каждый день подвержены риску, и этот факт тоже должен быть учтён, – утверждает В. Мудук. – Дефицит кадров в МВД составляет около 40%. Чтобы решить эту проблему, необходимо пересмотреть систему оплаты и условия труда. Надо вернуть полицейским уверенность в завтрашнем дне и авторитет у гражданского общества. Нам нужно думать над созданием новой концепции министерства, ядром которой должна быть забота о человеке.

В своё время из системы ушло немало офицеров. Произошло это потому, что их поставили перед выбором: либо им выплачивается пенсия (а стражи порядка выходят на заслуженный отдых раньше), либо они продолжают работать и получать зарплату. Ещё совсем не старые и работоспособные пенсионеры ушли со службы и устроились в частные фирмы. Едва ли кто-то из них захочет вернуться. Тем более когда нагрузка продолжает увеличиваться, а оклады остаются на прежнем уровне. Впрочем, из-за того что когда-то пенсионеров насильно выталкивали на заслуженный отдых, многие отрасли остались без опытных кадров.

Как стать сеньором?

Можно понять, когда молодые люди не хотят работать за копейки или бесплатно трудиться внеурочно. Но в Молдове даже самая высокооплачиваемая отрасль остро нуждается в кадрах. По данным НБС, самые высокие зарплаты во II квартале 2022 года получали работники сферы ICТ (информационные и коммуникационные технологии) – в среднем 26 517,9 лея (+21,9% в сравнении с тем же периодом 2021 г.). Причём хорошие зарплаты могут получать даже начинающие специалисты.

– Если честно, нас мало интересует, где молодые люди получают образование. Они приходят – и мы тестируем их навыки, – поясняет президент Ассоциации IT-компаний Молдовы Вячеслав Кунев. – Встречаются школьники, которым уже есть смысл платить хорошую зарплату, но попадаются варианты, когда выпускников вузов надо обучать дополнительно. Мы разделяем специалистов на три уровня: джyниop, мидл и сеньор. Крепкий джуниор получает в пределах 15 тыс. леев, хороший мидл – около 30 тыс., а профессионалы – уже выше 50 тыс. леев. В данном случае речь идёт только о компаниях, которые входят в IT-парк.

В. Кунев уточняет, что в среде IT необходимы люди разного склада ума. Это не только программисты, но, к примеру, и графические дизайнеры, а также люди, которые занимаются продвижением в социальных сетях. Колоссальным спросом пользуются специалисты, которые дружат с высшей математикой, потому что одно из основных IT-направлений связано с обработкой данных и искусственным интеллектом. Сейчас в Молдове в сфере IT трудится около 30 – 35 тыс. человек, и это очень мало. Нужно дорасти до 100 тыс., но при текущей демографической ситуации это нереально. Даже при хорошей зарплате люди уезжают, потому что не видят на родине перспектив. С пенсии в данном случае никого не вытащишь, ведь отрасль молодая и возрастных айтишников просто нет. Эксперты считают, что культивировать интерес к этой профессии нужно ещё со школы, агитируя ребят поступать в реальные классы. Но опять же, как ни крути, главный фактор – желание остаться в стране. А здесь, похоже, уже никто никого не держит. Так что нас покидают не только рабочие, порой золотые руки, но и уникальные умы, которым тесно и неуютно в рамках нашей реальности.

Мнение Ионицэ

Импорт даже мозгов

Согласно нашим опросам, большая часть людей в возрасте до 29 лет планируют уехать за границу. Чем это грозит Молдове? Последствия уже налицо. У нас очевидная нехватка профессиональных кадров. Ещё в 2017 году правительству пришлось облегчить возможность импорта рабочей силы, что, например, происходит в строительной сфере. Если мы не создадим подобные условия, к примеру, в IT-секторе, то он просто не сможет развиваться, хотя сейчас он является чемпионом по росту. Все ранее существовавшие проблемы, в том числе и с налоговой нагрузкой, были решены. Осталась самая важная – кадры. Мы пришли к тому, что необходимо импортировать рабочую силу даже в сфере информационных технологий.

В государственном секторе тоже не хватает специалистов, и дело не только в размере зарплат. После 2015 года был введён термин «вторая волна миграции». Если вначале люди бежали от безысходности и нищеты, то сейчас они стремятся к лучшему качеству жизни. Многие продают дорогие дома, бизнес и уезжают.

Если говорить о молодёжи, то нужно учитывать не только миграционные процессы, но и низкий уровень рождаемости. В 1998 году в Молдове насчитывалось 833 тыс. детей школьного возраста, а затем, вплоть до 2018 года, их количество непрерывно снижалось, достигнув 454 тыс. человек. В настоящее время мы наблюдаем небольшой рост, у нас 456 тыс. учащихся, из которых около 89 тыс. находятся за границей с родителями.

Отметим, что в период 2017 – 2022 гг. количество детей школьного возраста увеличилось на 1,2%. Вместе с тем сейчас всё ярче прослеживается и миграция внутри страны. Это легко проследить по числу учеников. В пределах Молдовы оно практически неизменно, однако в районах и сёлах детей стало меньше. В столице же за пять лет число гимназистов и лицеистов увеличилось на 18%, в Бельцах – на 13,3%. Но очень часто города – это просто промежуточный пункт. Потом многие молодые люди уезжают за пределы страны.

Вячеслав Ионицэ,

экономический эксперт IDIS «Viitorul»