Уезд Нямц поддержит примарию Кишинева в создании Культурного центра имени Доги

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Генеральный примар Кишинева Ион Чебан встретился сегодня с председателем румынского уезда Нямц Ионелом Арсене.

Как сообщил градоначальник, на встрече с уездными советниками Арсене сообщил о намерении поддержать примарию Кишинева в создании Культурного центра имени композитора Еуджена Доги.

– Таким образом мы закладываем основу для сотрудничества, и в будущем намерены совместными усилиями внедрить ряд проектов в образовании, культуре и других сферах, – добавил Чебан.

В настоящее время примария Кишинева проводит техническую экспертизу здания, в котором будет открыт Культурный центр имени Еуджена Доги, а позже начнутся проектные работы и ремонт здания.

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