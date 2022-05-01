Уехал на чужом велосипеде: житель Паркан попался на краже

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За помощью к бендерским правоохранителям обратился 38-летний житель села Терновка. Мужчина рассказал: 28 апреля в селе Парканы, там, где он работает, оставил велосипед. После смены вышел на улицу и увидел: транспорта на месте нет. Нанесённый ущерб заявитель оценил в 1600 приднестровских рублей.

По камерам видеонаблюдения органы правопорядка быстро вычислили: на велосипеде неизвестный мужчина из Паркан уехал в Бендеры. В городе его и задержали правоохранители.

– Устал, увидел непристёгнутый велик, решил домой поехать на нём, – объяснил свой проступок 31-летний бендерчанин.

За хищение чужого имущества ему придётся ответить перед законом. Стражи порядка изъяли велосипед и передали законному владельцу с просьбой впредь не оставлять его без присмотра.

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