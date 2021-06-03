Удобрения без документов: водитель пытался ввезти в страну внушительную партию товара

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Инцидент был задокументирован накануне сотрудниками Пограничной полиции сектора “Бричень”.

Получив оперативную информацию, правоохранители остановили на трассе Костюжень-Бричень микроавтобус марки Mercedes, за рулём которого находился 55-летний гражданин Молдовы. В ходе проверки в грузовом отсеке автомобиля были обнаружены средства фитосанитарного назначения, на которые у водителя не было сертификатов и других сопроводительных документов.

Как сообщает пресс-служба Пограничной полиции, в общей сложности было изъято около 40 литров и 5 кг удобрения. По предварительным данным, стоимость товара составляет примерно 100 тысяч леев.

Обстоятельства инцидента выясняются.

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