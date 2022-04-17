Удивившийся большому числу телохранителей Игоря Гросу советник ПДС был исключён из партии

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Цензура и для своих. Советник ПДС в Сынжерейском районе Олег Черней, искренне удивившийся большому числу телохранителей, сопровождавших Игоря Гросу, был исключён из партии. Документ с соответствующим решением появился в соцсетях.

Ранее мы писали, что в Сынжерей спикера сопровождали не менее 6 телохранителей.

– Господин председатель, такой маленький человек, и столько охраны? – спросил Черней Гросу. – Прими меры и уволь их – ответил тогда спикер.

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