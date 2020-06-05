“Удерживают обещаниями и дорогими подарками”: что рассказал бывший советник партии “Шор”

“Удерживают обещаниями и дорогими подарками”: что рассказал бывший советник партии “Шор”

Партия “Шор” лишилась советника в районном совете Криулян. Сергей Яненко объявил сегодня о том, что покидает политформирование, сохраняя статус независимого члена Совета. Он также отказался от должности председателя территориальной организации партии.

– Почти год, как я являюсь членом этой партии. Я понял, что лидеры политформирования только обещают и больше ничего не делают. Сначала я не понял, как работает эта система “Шор”, но потом осознал, что они манипулируют сознанием людей. Установили три лампочки на улице в селе и рассказывают на всю страну, будто так во всем селе. Это ложь, – заявил Яненко.

Он также сообщил, что в рядах партии “Шор” растет недовольство. По данным Яненко, еще несколько местных советников и мэров из Криулянского района готовы покинуть формирование, пишет ntv.md.

– Членов партии удерживают обещаниями и дорогими подарками. Еще один способ – бесплатные экскурсии в развлекательный парк “Orheiland”, – отметил он. 

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