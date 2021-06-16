Ударило током: в Каушанах спасатели сняли со столба мужчину

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Инцидент произошёл в селе Заим Каушанского района.

Спасателей вызвали прохожие, которые заметили на электрическом столбе человека без сознания. Как выяснилось, 53-летнего мужчину ударило током, он повис на высоте 5 метров и в любой момент мог упасть. Сотрудники ГИЧС эвакуировали пострадавшего и передали врачам “скорой”.

По данным ведомства, с начала года помощь спасателей понадобилась в 43 подобных случаях.

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