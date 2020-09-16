Удар ножом в грудь получил житель Криулян от нетрезвого приятеля

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Инцидент произошёл вчера вечером в селе Чимишень Криулянского района.

27-летний мужчина распивал спиртное вместе с приятелем. В какой-то момент между ними возникла ссора, переросшая в драку.

Подвыпивший приятель взял нож и ударил оппонента в грудь, пишет deschide.md. Пострадавшего доставили в реанимационное отделение районной больницы.

По факту покушения на убийство ведётся расследование.

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