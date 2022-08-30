Удачный взлёт из «страны Орлов»

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Геннадий Орлов – о кишинёвском детстве, спортивной карьере и футболе как индустрии

Алексей Попов, info@aif.md

Сегодняшний гость «АиФ в Молдове» входит в число самых известных и почитаемых болельщиками спортивных комментаторов Советского Союза и современной России. Геннадий Орлов освещал спортивные соревнования на 17 Олимпийских играх. Последние 10 лет он был телевизионным голосом футбольного клуба «Зенит» из Санкт-Петербурга – многократного чемпиона России, обладателя Кубка УЕФА, постоянного участника Лиги чемпионов.

ДОСЬЕ

Геннадий Орлов родился 2 марта 1945 г. в Харькове. Окончил Харьковский университет. Футболист, мастер спорта, спортивный комментатор, телеведущий, кандидат педагогических наук, заведующий кафедрой теории футбола тренерского факультета Национального государственного университета физкультуры, спорта и здоровья имени П. Ф. Лесгафта. Заслуженный деятель культуры РФ. Лауреат премий ТЭФИ, «Золотое перо» и обладатель медалей имени Н. Озерова и П. Лесгафта.

Геннадий Сергеевич вёл также репортажи о матчах сборной России по футболу. Сегодня многие болельщики, и у нас в стране тоже, любят узнавать новости игры и футбольную аналитику из популярной телевизионной передачи «Футбольная столица с Геннадием Орловым». Детство Орлова прошло на кишинёвской улице Садовой. Его отец – известный советский футболист и тренер Сергей Орлов – стоял у истоков молдавского футбола, активно участвовал в строительстве знаменитого Комсомольского озера.

Мастер кожаного мяча

– Геннадий Сергеевич, я сейчас мысленно переношусь в середину 70-х годов, когда в Кишинёве на детском футбольном турнире «Кожаный мяч» взял интервью у легендарного Николая Николаевича Озерова. С тех пор задавать вопросы спортивным комментаторам такой популярности мне больше не доводилось.

– Спасибо вам за комплимент и за новую, пусть и виртуальную, возможность оказаться в Кишинёве – городе моего детства, вспомнить о моём отце, о друзьях с нашей улицы Садовой. Мы приехали в Кишинёв вскоре после войны, когда в молодую советскую республику, каковой тогда была Молдавия, прибывали со всех концов необъятной страны известные специалисты, чтобы помочь ей в становлении и восстановлении. Мой отец был не только выдающимся конькобежцем, участником знаменитого военного чемпионата СССР 1943 года, проходившего в Москве, не только классным легкоатлетом, но и, самое для него главное, известным мастером кожаного мяча, игравшим в таких сильных футбольных командах, как «Динамо» (Москва) и «Динамо» (Киев). Команды под динамовским флагом выступали под покровительством органов НКВД. И когда в молдавской столице было решено создать динамовскую футбольную команду, местный шеф НКВД генерал Иосиф Мордовец пригласил в новый коллектив моего отца в качестве играющего тренера.

– Многие читатели могут не знать, что тогдашний кишинёвский клуб «Динамо» – это прямой предок нашего нынешнего клуба «Зимбру». Названия у команды менялись («Буревестник», «Молдова», «Авынтул», «Нистру», наконец, «Зимбру»), но она продолжала представлять республику в высоких эшелонах советского и европейского футбола. Динамовская закваска Сергея Орлова сказывалась на протяжении многих лет игры команды. Об этом говорил мне и один из самых известных мастеров коллектива Владимир Цинклер.

– Цинклер не играл в «Динамо», но был учеником моего отца в молодёжной сборной Молдовы. Это затем помогло ему, уже после нашего отъезда из Кишинёва, раскрыться в «Буревестнике», который вскоре сенсационно вышел в класс А, в число 12 сильнейших команд Советского Союза, где он совсем не затерялся. Футбольные команды Азербайджана, Армении, Литвы ещё были далеки от таких высот, а кишинёвские болельщики могли уже аплодировать мастерству Яшина, Нетто, Стрельцова, Метревели, Месхи. А всё началось со скромного «Динамо».

Футбол очень креативен. Начав в позапрошлом веке с продажи билетов, сегодня он, пользуясь тем, что интересен миллионам людей, зарабатывает на футболках с именами звёзд, на шарфах, флагах, головных уборах, красках для лица, париках – всё в цветах команды. Это целая индустрия, в которой вращаются миллионы.

Озеро энтузиастов

– Мне рассказывали, что ваш отец принимал деятельное участие в строительстве Комсомольского озера.

– Комсомольское озеро строили все, даже мы, дети. Люди шли сюда на субботники и воскресники со своими лопатами, так как никакая техника, кроме подвозивших в кузовах комсомольцев автомашин-полуторок, здесь не использовалась. Была возведена высокая земляная плотина, заставившая полноводный дурлештский ручей больше не впадать в реку Бык, а заполонить своими водами луговую низменность, которая была прямо за нашим домом и долго служила нам местом подвижных игр. Отец, возможно, сделал немного больше, чем другие для Комсомольского озера, но уже после того, как оно было создано. Вернувшись с динамовцами с игры в Тирасполе, он привёз мальков карасей и рачков из Днестра, которых запустили в озеро на радость рыбакам. И ещё мой отец был среди инициаторов строительства лодочной станции – одного из важнейших объектов Парка культуры и отдыха.

– Ваш старший брат Александр тоже с лопатой строил озеро?

– Конечно. Это потом он стал известным киноактёром, режиссёром, продюсером. В фильме «Хоккеисты», который вышел тогда, когда наши мастера шайбы стали впервые олимпийскими чемпионами, он сыграл главную роль, так как под руководством отца хорошо овладел этим видом спорта. А один из многих поставленных им фильмов «Женщина, которая поёт» (о Пугачёвой) стал своеобразным брендом того времени.

– Идею строительства озера и руководство процессом работ приписывают тогдашнему партийному лидеру Молдавии Леониду Ильичу Брежневу. Он тоже жил на нашей улице Садовой. Говорю «на нашей», потому что и моё детство прошло там и почти совпало по времени. Я жил во флигеле у здания школы № 5.

– Мы видели Брежнева на строительстве озера каждый воскресник. Но нас, мальчишек, больше интересовал дом будущего главы Советского Союза. Особняк окружал, спускаясь с горы к озеру, яблоневый сад. Самые отважные пацаны пробирались туда (так как Брежневу было не до сада, он плохо охранялся) и лакомились яблочками. А учился я в 5-й школе. Однажды нас повели в очень красивое здание Краеведческого музея, находившегося неподалеку от школы на улице Пирогова. Там очень сильное впечатление производило на всех чучело орла с распростёртыми крыльями (тогда нам не сказали, что он числится в Красной книге), поэтому Молдавия мне запомнилась как страна орлов – родственников, стало быть. А яблочная тема была продолжена на сельскохозяйственной выставке, она располагалась тоже на Садовой. Здесь мальчишки ели яблоки легально – нас угощали. Вскоре наша семья уехала на Урал.

Судьба комментатора

– Когда вы снова приехали в Кишинёв?

– Уже в качестве футболиста харьковского клуба «Авангард», из которого я затем перешёл в ленинградский «Зенит». Так я стал питерцем. С 1973 года, когда моя карьера на футбольном поле завершилась из-за травмы, я начал работать спортивным комментатором. Здесь моя судьба оказалась чрезвычайно счастливой. Я освещал соревнования по многим видам спорта, работал на 17 Олимпийских играх.

– Какая Олимпиада стала для вас самой памятной?

– Конечно же, родная Московская. Тогда я комментировал заплывы на олимпийских голубых дорожках. Надеялся увидеть среди участников и учеников моего друга детства, соседа по финскому домику на кишинёвской Садовой улице Владимира Сапожкова. Он, в прошлом чемпион и рекордсмен Молдавии в плавании вольным стилем, был уже известным тренером, директором Республиканской школы плавания в Кишинёве. Но молдавские пловцы в состав сборной СССР не пробились.

– А какой футбольный репортаж был самым памятным в вашей карьере? Наверное, тот, в котором «Зенит» выиграл Кубок УЕФА?

– Нет, совсем нет. В 2008 году я освещал ход чемпионата Европы в Австрии и Швейцарии. И знаменитую игру нашей команды с титулованными голландцами, которая завершилась победой россиян и принесла им бронзовые медали, мне довелось комментировать на Первом федеральном канале.

– Теперь о новом посещении вами, Геннадий Сергеевич, Молдовы.

– Оно было связано с именем безвременно ушедшего от нас в январе 2021 года моего дорогого друга Ефима Жосану. Это был прекрасный спортивный комментатор, с которым мне доводилось работать за рубежом. В первые, самые трудные годы становления молдавского спорта в независимой республике Жосану был избран на высокий пост президента Национального олимпийского комитета, проработал в этом качестве несколько лет, пока не вырастил себе смену в лице олимпийского чемпиона Николая Журавского.

– Я тоже хорошо знал Ефима. Сначала виртуально, когда слушал его репортажи о матчах «Нистру», затем лично. Познакомились мы 31 августа, 36 лет назад. Произошло это на борту самолёта, который летел в Ленинград. На следующий день мы оба стали слушателями Ленинградской высшей партийной школы.

– К Ефиму на занятия в Таврический дворец я приходил часто. Но раньше он познакомил меня с той самой памятной с детства «страной орлов» – Молдовой. Прекрасное молдавское вино мы пили с ним в чудесном курортном посёлке Вадул-луй-Водэ. Замечательный воздух, тихие воды Днестра… Молдова для меня сейчас – это ещё и Александр Куртиану, лучший футболист вашей республики в 90-х годах. Ему довелось играть в нашем «Зените». Сейчас он живёт в городе на Неве и тренирует юных футболистов.

Победа легионеров

– Вы, наверное, знаете, что прошлый сезон ознаменовался сенсацией в молдавском футболе: наш чемпион, тираспольский «Шериф», вышел в групповой этап Лиги чемпионов. Там его ждали сильнейший клуб всех времён и народов мадридский «Реал», чемпионы Италии и Украины. Даже одно очко, набранное в такой компании, должно быть вознаграждено громом аплодисментов, а «Шериф» взял да победил «Реал» на его поле, дважды выиграл у многоопытного «Шахтёра» и завоевал право весной играть в Лиге Европы.

– Конечно, я об этом знаю. Более того, я смотрел все игры «Шерифа» на групповом этапе. Так в чём ваш вопрос?

– Я как-то не ощущал большой радости. Сенсацию совершили легионеры, играющие в «Шерифе», при чём здесь молдавский футбол? Наша сборная как была в последних эшелонах мирового рейтинга, так и осталась. Новых Добровольских тоже не предвидится. Как вы относитесь к этому факту?

– Считаю, что он принёс большую пользу. «Шериф» заработал много миллионов евро, что дало новый стимул развитию вашего футбола. А болельщики, и что очень важно, дети, сумели вживую увидеть звёзд мирового футбола. Футбол очень креативен. Начав в позапрошлом веке с продажи билетов, сегодня он, пользуясь тем, что интересен миллионам людей – от академика до простого мальчишки, собирая гигантские аудитории во всём мире, зарабатывает на футболках с именами звёзд, на клубных шарфах, флагах, головных уборах, красках для лица, париках – всё в цветах команды. А в ходе международных турниров есть немалые бонусы за победу, особенно в Лиге чемпионов. Футбол стал настоящей глобальной индустрией, в которой вращаются миллионы.

– Геннадий Сергеевич, большое спасибо за интервью. Замечательно, что в ходе подготовки к нему я открыл для себя вашу очень интересную TV программу «Футбольная столица» с прекрасной аналитикой и искромётным юмором.