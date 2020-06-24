Учреждено Агентство по развитию и модернизации сельского хозяйства

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Члены кабинета министров одобрили сегодня постановление о создании ПУ “Агентство по развитию и модернизации сельского хозяйства”.

Согласно решению, государственный орган “Группа внедрения и управления проекта роста производства пищевой продукции” преобразован в публичное учреждение “Агентство по развитию и модернизации сельского хозяйства”. Основателем ПУ “Агентство по развитию и модернизации сельского хозяйства” от имени государства является Министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды, пишет moldpres.md.

Цель агентства – упрощение доступа фермеров к современной сельскохозяйственной технике и оборудованию путем покупки-продажи, в том числе в рассрочку, для обеспечения роста конкурентоспособного агропродовольственного производства и разработки альтернатив/решений для модернизации сельского хозяйства путем предоставления консультаций и опыта, обучения и помощи в бизнес-планировании в агропродовольственном секторе, отмечает источник.

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