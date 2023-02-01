Учёный рассказал про особенности летящей к Земле зелёной кометы

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Комета С/2022 Е3, последний раз пролетавшая мимо Земли около 50 тысяч лет назад, вновь движется к нашей планете. С 1 на 2 февраля наблюдать её можно будет практически невооружённым глазом. Ведущий научный сотрудник института космических исследований РАН Натан Эйсмонт в эфире телеканала «МИР 24» рассказал, что учёные обнаружили это небесное тело только год назад.

– Это удалось сделать в Паломарской обсерватории с помощью оптики, предназначенной для обнаружения объектов, которые могут появиться в любой точке неба. Траекторию кометы тоже удалось определить довольно точно. А образовалась она в дальних областях, на самой границе Солнечной системы, на расстоянии одного светового года, – отметил учёный.

Он рассказал, что комета, которая пролетит в 42 млн км от Земли и которую можно будет наблюдать в обыкновенный бинокль, отличается необычным цветовым спектром – зелёным. Это говорит о том, что в составе веществ, исходящих от ядра кометы, присутствует двухатомный углерод. Также у кометы можно увидеть третий хвост, но это иллюзия.

– Мы видим комету такой, какой она видна с Земли. Комета С/2022 Е3 обладает той же особенностью, что и Галлея, – у неё ретроградное движение. То есть она движется по часовой стрелке, в то время как все планеты Солнечной системы движутся против часовой стрелки. Это долгопериодическая комета, то есть в следующий раз она может появиться через десятки тысяч лет. Но практически невозможно предсказать, вернется ли она ещё, – пояснил Натан Эйсмонт.

Эксперт уверен, что изучение комет помогает анализу устройства Солнечной системы и происхождения Земли. Например, исследование комет позволило ученым выдвинуть гипотезу о том, что воду, из которой образовались океаны, когда-то принесли на Землю кометы.

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