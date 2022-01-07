Учёный рассказал, что больше всего в организме страдает от «омикрона»

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Научный руководитель российского Общества специалистов профилактической медицины, доктор медицинских наук Сергей Токарев заявил, что при заражении «омикроном» у человека в большей степени страдает иммунная система.

Это связано с тем, что «омикрон» в результате эволюции начал вырабатывать больше белков, подавляющих иммунный ответ, пишет gazeta.ru.

– «Омикрон» не только подрывает чувствительность обычной клетки к интерферонам (ряд белков, выделяемых клетками организма в ответ на вторжение вируса), но и заставляет иммунокомпетентные клетки вырабатывать меньше интерферона, — объяснил специалист.

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