Учёный предупредил о появлении нового коронавируса

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Коронавирус SARS-CoV-2 может мутировать и вызвать новую пандемию. Об этом предупредил профессор Американско-сингапурского медицинского университета Duke-NU Ван Линьфа.

По его словам, пишет rg.ru, существует вероятность того, что коронавирус вернётся от человека к животным, после чего снова перейдёт на человека как новейший коронавирус SARS-CoV-3.

– Это может произойти и так: скажем, человек, инфицированный коронавирусом Sars-CoV-2, оставляет где-то недоеденный фрукт, и его подбирает и съедает летучая мышь, – цитирует учёного газета Straits Times.

Ван Линьфа считает, что мутация может произойти на американском континенте, где коронавирус в природе пока не присутствует в организмах местных летучих мышей.

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