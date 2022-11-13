Учёный предрёк гибель почти всего человечества от COVID

Учёный предрёк гибель почти всего человечества от COVID

Человечество погибнет от штамма COVID-19 c уровнем смертности 90%. С таким заявлением выступил учёный, президент Курчатовского института Михаил Ковальчук.

По его мнению, наибольшую угрозу миру представляет биологическая опасность.

Сегодня вызов, вы должны понимать: атомная эра прошла, и зонтик атомный, который спасает нас с вами сегодня, ветшает. Потому что убьют нас с вами другим путём — придёт COVID со смертностью 90%, где из десяти человек девять умрут, — считает учёный, пишет ura.news.

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