Учёный назвал максимально допустимую дозу алкоголя в Новый год во время пандемии

Учёный назвал максимально допустимую дозу алкоголя в Новый год во время пандемии

В пандемию коронавируса необходимо максимально снизить употребление алкогольных напитков. Так, в новогодние праздники максимальной дозой можно считать один-два бокала, сообщил руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ, кандидат медицинских наук Павел Волчков.

Он отметил, что во время COVID-19 стоит полностью отказаться от традиции употреблять алкоголь в новогодние праздники. Особенно это вредно для тех, кто переболел коронавирусом либо недавно сделал прививку от него, передаёт tatar-inform.ru.

– Для таких людей нет категоричного запрета на алкоголь, тем не менее его употребление может нести серьёзные проблемы для организма человека. Это связано с тем, что организм может быть ослаблен после болезни либо вакцинации, а застолье может усугубить ситуацию, – отметил эксперт.

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Комментарии (1)

  1. Этот кандидат наук наверное был дозирован спиртом когда писал эту статью.Как русский человек может ограничиться 2 бокала шампанского. Почему не написал сколько можно водки, коньяки ликер. А самогон сколько можно?

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