Учёные: Зарубежные мутации могут повышать смертность от COVID-19

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Учёные из Санкт-Петербурга изучили связь между мутациями коронавируса и тем, насколько тяжело люди переносят инфекцию.

В исследование включили образцы вирусной РНК более полусотни пациентов городской больницы Санкт-Петербурга.

– Всего было выявлено 389 вариантов [мутаций] в РНК SARS-CoV-2. Причём 139 изменений было в образцах пациентов с летальным исходом, — сообщил руководитель исследования, заведующий НИО экспериментальной медицинской вирусологии, молекулярной генетики и биобанкинга ДНКЦИБ ФМБА Олег Глотов.

Выяснилось, что пациенты были инфицированы 14 разными линиями SARS-CoV-2. Пять из них имели местное происхождение. Остальные 9 оказались зарубежного генеза — носители «завезли» их из других государств, пишет iz.ru.

Согласно сделанному учёными выводу, мутации в линиях SARS-CoV-2 зарубежного происхождения связаны c повышенным риском летального исхода в исследованной группе. По мнению руководителя исследования, причин для этого несколько. Во-первых, мутации «отечественного» варианта вируса, возможно, стали более привычными для населения. Во-вторых, заражённые люди могли привезти из-за границы более агрессивный вариант, пишет источник.

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