Учёные: Заражение “омикроном” снижает риск заболеть “дельта”-штаммом

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В организме людей, инфицированных штаммом коронавируса “омикрон”, вырабатываются антитела, которые способны нейтрализовать “дельта”-штамм. Об этом сообщил учёный из НИИ здравоохранения ЮАР (AHRI) Алекс Сигал.

Проведённое исследование на небольшой группе пациентов, заражённых “омикроном”, пока не прошло проверку, поэтому эти выводы предварительны, но первые результаты говорят о том, что нейтрализация “дельты” в организме подопытных увеличилась в 4,4 раза. По мнению группы учёных, после заражения “омикроном” шансы пациента заболеть “дельтой” в целом снижаются, пишет rg.ru.

Штамм коронавируса “омикрон” появился во второй половине ноября в ЮАР, Ботсване и Гонконге. За месяц он успел распространиться почти во всех странах мира. Среди особенностей этого штамма – высокая заразность и, как правило, лёгкие симптомы течения заболевания. При этом “дельта”-штамм, появившийся ранее, является куда более агрессивным вариантом, который люди часто переносят с трудом.

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