Учёные заявили об угрозе массового вымирания на Земле к 2100 году

Учёные заявили об угрозе массового вымирания на Земле к 2100 году

Земле в ближайшем будущем грозит массовое вымирание живых существ из-за глобального потепления и деятельности человека. Об этом написала британская газета Daily Mail со ссылкой на выводы австралийских и европейских учёных.

Как отмечает издание, специалисты разработали «виртуальную Землю», чтобы лучше отслеживать глобальное вымирание. Новое моделирование показывает, что землепользование и изменение климата могут уничтожить более четверти мирового биоразнообразия. В статье также подчёркивается, что за свою историю мир пережил пять массовых вымираний и сейчас происходит шестое, пишет iz.ru.

В целом, по утверждению авторов исследования, совместное вымирание повысит общую скорость потери наиболее уязвимых видов на 184% к концу века. При этом ущерб от изменения климата и эксплуатации природных ресурсов окажется гораздо большим, чем предполагалось ранее, утверждают эксперты.

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