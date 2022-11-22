Учёные заявили, что Лондон и Нью-Йорк к концу века могут уйти под воду

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К 2100 году обширные районы Лондона, Нью-Йорка, Бангкока и других крупных городов мира могут уйти под воду, если среднемировые температуры повысятся на три градуса Цельсия относительно доиндустриального уровня, сообщает издание The Daily Mail со ссылкой на исследование некоммерческой организации Сlimate Сentral.

Специалисты прогнозируют, что глобальная карта Земли может измениться на фоне повышения уровня воды – изменятся береговые линии и многие города будут непригодны для жизни, что вынудит сотни миллионов людей переехать.

Повышение уровня моря исследователи считают неизбежным. По прогнозам экологов, к концу столетия текущая траектория выбросов нагреет планету на 2,7-3,1 градуса Цельсия.

Ученые отметили, что сейчас в подверженных затоплению районах проживает до 275 миллионов человек. Одним из наиболее пострадавших при сценарии экспертов западных мегаполисов станет Лондон. Повышение температуры даже на два градуса может залить водой центральную часть города вдоль реки Темзы к 2100 году.

Северная Франция, Бельгия, Германия и около половины Нидерландов также окажутся под водой. Если уровень моря поднимется в соответствии с прогнозами исследователей, то только центр Амстердама и Гаага смогут стать отдельными островами.

Повышение среднемировых температур до трёх градусов угрожает нескольким крупным городам Америки. Под воду могут уйти некоторые части Нью-Йорка, в том числе нижний Манхэттен и Джерси-Сити. От наводнений также пострадает южное побережье Лонг-Айленда и его Барьерных островов.

Самым уязвимым для затопления учёные назвали китайский Шанхай. Если прогноз исследователей сбудется, то сменить место жительства в результате катастрофы придется 17,5 миллиону человек. Кроме того, паводковые воды могут практически полностью уничтожить Бангкок, передаёт mir24.tv.

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