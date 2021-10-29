Учёные выявили важное свойство зелёного чая против COVID-19

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Исследователи из Швейцарской высшей технической школы Цюриха и Йенского университета имени Фридриха Шиллера в Германии обнаружили ещё одно свойство зеленого чая. Они сравнили вирулицидную активность некоторых натуральных напитков против коронавируса SARS-CoV-2 и вируса гриппа.

Выяснилось, что сок черноплодной рябины и граната, а также зелёный чай помогают бороться с вирусами. В листьях чая содержится природный антиоксидант галлат эпигаллокатехин, и было установлено, что это вещество способствует в борьбе организма с инфекциями, устойчивым к антибиотикам, пишет rg.ru.

Ранее было известно, что 42% экстракта зелёного чая содержат галлат эпигаллокатехина (EGCG), галлат эпикатехина, эпигаллокатехин и эпикатехин. Являясь сильными антиоксидантами, они предотвращают повреждение клеток в организме – так называемый окислительный стресс. Обладая повышенной устойчивостью к активным формам кислорода, катехины положительно влияют на продолжительность жизни человека.

В новом исследовании учёные установили, что полифенолы зелёного чая на самом деле не антиоксиданты (вещества, ингибирующие окисление), а прооксиданты, то есть вызывают окислительный стресс и в результате улучшают способность организма защищаться посредством активации особых генов, которые инактивируют свободные радикалы и, в свою очередь, выступают эндогенными антиоксидантами.

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