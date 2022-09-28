Учёные выявили связь между уровнем омега-3 и протеканием COVID-19

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В США провели исследование о взаимосвязи между уровнем омега-3 и смертностью от COVID-19. В результате эксперты пришли к выводу, что у пациентов с высоким индексом омега-3 в крови примерно на 75% ниже риск смертности при заражении коронавирусом, чем у людей с дефицитом микроэлемента.

Готовые омега-3 жирные кислоты проще получать как пищевые добавки, нежели из еды. Специалисты заявили, что продолжат исследования, пишет m24.ru.

Ранее было установлено, что уровень омега-3 связан с 10 биомаркерами воспаления. В частности, употребление добавки может помочь в снижении уровня цитокинов. Недостаток омега-3 приводит к жёстким мембранам эритроцитов, в результате эти клетки сложнее проходят через капилляры, а это, в свою очередь, может привести к развитию тромбов.

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