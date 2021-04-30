Учёные выявили связь между массой тела и коронавирусом

0

В авторитетном журнале Lancet Diabetes & Endocrinology опубликованы результаты крупномасштабного исследования связи между индексом массы тела и новой коронавирусной инфекцией.

Авторы, изучившие медицинские записи почти 7 миллионов англичан, пришли к выводу, что не только избыточный, но и недостаточный вес увеличивает риск тяжёлого течения COVID-19, пишет ria.ru.

Эксперты просмотрели 6,9 миллионов записей, сделанных в период с 24 января 2020 года, когда был зарегистрирован первый случай заражения в Великобритании, по 30 апреля 2020 года, и отобрали более 20 тысяч пациентов, которые были госпитализированы во время первой волны COVID-19.

Результаты показали, что риск тяжёлой формы и смерти от COVID-19 начинает расти у людей с ИМТ выше 23. Далее, с увеличением ИМТ на каждую единицу риск госпитализации в среднем возрастает на 5 процентов, а вероятность оказаться в отделении интенсивной терапии — на 10. И это не зависит от других отягчающих факторов, включая диабет второго типа.

При этом авторы выявили ряд интересных закономерностей, которые до этого не были известны. Во-первых, влияние избыточного веса на тяжесть COVID-19 было наибольшим у молодых людей в возрасте от 20 до 39 лет и снижалось после 60 лет, а у пожилых старше 80 лет вес вообще мало влиял на протекание болезни.

Второй интересный момент — учёные также наблюдали ухудшение исходов заболевания у людей с пониженным ИМТ — менее 18,5. Поэтому, чтобы подстраховаться от осложнений при COVID-19, авторы исследования призывают избавиться от избыточного веса, но не доводить себя до истощения.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.