Учёные выявили способность COVID-19 изменять клетки крови

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Группа учёных из Центра физики и медицины Макса Планка и Немецкого центра иммунотерапии обнаружила способность коронавирусной инфекции влиять на клетки крови.

Специалисты изучили более четырёх миллионов клеток крови от 17 пациентов с острым COVID-19, 14 выздоравливающих и 24 здоровых людей (они послужили контрольной группой). Как показали результаты, коронавирус в долгосрочной перспективе может влиять на размер и жёсткость красных и белых кровяных телец, а также приводит к деформации некоторых клеток, пишет ria.ru.

Часть указанных изменений наблюдалась у пациентов спустя 7 месяцев после госпитализации. Учёные пришли к выводу, что это одно из долгосрочных последствий инфекции, которое к тому же объясняет повышенный риск окклюзии сосудов и эмболии лёгких при COVID-19, а с другой стороны, дефицит кислорода в клетках.

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