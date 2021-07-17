Учёные выявили более 200 симптомов затяжного COVID-19

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Учёные из лондонского Университетского колледжа выявили 203 симптома затяжного течения коронавирусной инфекции. Их выводы опубликовали в медицинском журнале The Lancet.

В исследовании приняли участие 3 762 человека из 56 стран, у них был подтверждённый “продолжительный” COVID-19 или подозрение на него. Из 203 признаков болезни 66 сохранялись как минимум в течение семи месяцев. Наиболее распространёнными были утомляемость, недомогание после физических нагрузок и “туман в голове”. Достаточно часто встречались зрительные галлюцинации, тремор, кожный зуд, изменения менструального цикла, сексуальная дисфункция, учащённое сердцебиение, проблемы с контролем мочевого пузыря, опоясывающий лишай, потеря памяти, помутнение зрения, диарея и шум в ушах, пишет ria.ru.

В среднем у людей с затяжным COVID-19 выявили около 14 симптомов, затрагивающих работу десяти органов. У некоторых признаки инфекции оставались на протяжении 16 месяцев, причём со временем прогрессировали. Около 22 процентов респондентов заявили, что после болезни не могут работать, а 45 процентов потребовали сокращённого графика.

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