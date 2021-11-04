Учёные выяснили, с каким заболеванием COVID-19 протекает тяжелее

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Австралийские учёные выяснили, с каким заболеванием коронавирус протекает тяжелее. Речь идёт о ГЭРБ – гастроэзофагеальной рефлюксной болезни.

Исследование провёл медицинский научно-исследовательский институт Бергхофера в Квинсленде, пишет rg.ru. Его результаты показали, что люди, у которых есть гены, вызывающие ГЭРБ, подвержены 15-процентному увеличению риска тяжёлой формы коронавируса. Одним из главных признаков ГЭРБ является частая отрыжка с выбросом содержимого желудка в пищевод.

– Мы обнаружили 88 генов или генетических маркеров, которые связаны с тем, есть ли у человека кислотный рефлюкс, – пояснил один из исследователей, доктор Джу-Шенг Онг.

При этом Онг отметил, что всё равно ещё до конца неясно, связан ли повышенный риск тяжёлого течения коронавируса именно с ГЭРБ или всё же с лечением этой болезни.

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