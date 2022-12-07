Учёные выяснили риски заражения ковидом для женщин с лишним весом

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Женщины с высоким индексом массы тела более подвержены риску развития длительного COVID-19 в сравнении с мужчинами и людьми с нормальным или низким ИМТ. К такому выводу пришли учёные из Норвичской медицинской школы, их работу опубликовали в журнале PLOS.

В исследовании задействовали 1 487 пациентов с положительным тестом как минимум за 12 недель до старта эксперимента. Учёные учитывали факторы ИМТ, пол, употребляемые препараты и многое другое.

В итоге у женщин с лишним весом наблюдали более высокий риск развития длительного коронавируса. Помимо этого, учёные отметили, что в подобную группу попадают и пожилые люди, пишет m24.ru.

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