Учёные выяснили причину мутации коронавируса

Учёные выяснили причину мутации коронавируса

Американские учёные смогли выяснить, для чего коронавирус мутирует. По их мнению, это связано с возможностью более эффективного распространения воздушно-капельным путём.

Таким образом, коронавирус меняется, чтобы стать ещё более опасным и “надёжнее” проникать в организм реципиента. К такому выводу в результате исследований пришли учёные Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США, пишет rg.ru.

Чтобы выяснить причину мутации SARS-CoV2, исследователи сравнили “альфа” и “дельта” варианты вируса с предыдущими штаммами. Ввиду своего открытия специалисты рекомендуют озаботиться производством более совершенных защитных масок.

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