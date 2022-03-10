Учёные выяснили, почему переболевшим коронавирусом сложно заниматься спортом

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У перенёсших коронавирусную инфекцию почти вдвое снижена пиковая аэробная способность, то есть возможность организма усваивать кислород, показало исследование американских учёных. Это объясняет причины непереносимости физических нагрузок у переболевших COVID-19, которая может сохраняться много месяцев после острой стадии заболевания.

В исследовании приняли участие 10 человек, переболевших COVID-19 в лёгкой форме и продолжавших ощущать бессилие. Среднее время, которое прошло после того, как они сдали отрицательный анализ на коронавирус, составило 11 месяцев. Участников просили выполнить тест на сердечно-лёгочную нагрузку, который показал, как функционирует их организм при необходимости прикладывать физические усилия.

Аналогичные сердечно-лёгочные нагрузочные тесты показывают, что последствия COVID-19 касаются и работы сердечной мышцы. У сердца есть коэффициент расходования, который показывает, насколько затратна была нагрузка для сердечной мышцы и как сердце обеспечивало энергией организм. Чем выше показатель, тем больше истощение сердца, пишет iz.ru.

Специалисты фитнес-клубов разрабатывают специальные программы тренировок для людей, которые борются с последствиями ковида. Тренерам рекомендуют в таких случаях делать больше дыхательных практик и проводить качественную долгую разминку, чтобы клиент хорошо продышался.

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