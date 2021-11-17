Учёные выяснили, какие животные могут переносить коронавирус

0

Американские учёные узнали, какие животные могут переносить кононавирусную инфекцию, построив для этого трёхмерные модели между вирусом SARS-CoV-2 и клетками-хозяевами. Об этом сообщает издание The Scientist.

Для исследования были применены методы машинного обучения, влияние COVID-19 на организм оценивали на моделях свыше 5 тыс. млекопитающих. Экспертами были отобраны порядка 500 видов, которые могут заразиться и переносить вирус и с которыми регулярно контактируют люди, пишет gazeta.ru.

В числе зверей были дикие: пятнистый олень или азиатский буйвол (на которых охотятся). Попали в список потенциальных переносчиков COVID-19 норки, большинство приматов, некоторые непарнокопытные, ленивцы, муравьеды, панголины и домашние кошки.

Специалисты Института экосистемных исследований Кэри в Нью-Йорке уверены, что для предотвращения новых волн пандемии и появления новых опасных штаммов надо поставить под контроль все возможные контакты между животными, способными распространять коронавирус.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.