Учёные выяснили, какие животные могут переносить коронавирус

Учёные выяснили, какие животные могут переносить коронавирус

Американские учёные узнали, какие животные могут переносить кононавирусную инфекцию, построив для этого трёхмерные модели между вирусом SARS-CoV-2 и клетками-хозяевами. Об этом сообщает издание The Scientist.

Для исследования были применены методы машинного обучения, влияние COVID-19 на организм оценивали на моделях свыше 5 тыс. млекопитающих. Экспертами были отобраны порядка 500 видов, которые могут заразиться и переносить вирус и с которыми регулярно контактируют люди, пишет gazeta.ru.

В числе зверей были дикие: пятнистый олень или азиатский буйвол (на которых охотятся). Попали в список потенциальных переносчиков COVID-19 норки, большинство приматов, некоторые непарнокопытные, ленивцы, муравьеды, панголины и домашние кошки.

Специалисты Института экосистемных исследований Кэри в Нью-Йорке уверены, что для предотвращения новых волн пандемии и появления новых опасных штаммов надо поставить под контроль все возможные контакты между животными, способными распространять коронавирус.

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