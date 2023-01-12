Учёные выяснили, как защитить младенцев от коронавируса без вакцинации

Учёные выяснили, как защитить младенцев от коронавируса без вакцинации

Учёные из Университета Флориды продемонстрировали дополнительные доказательства того, что грудное молоко женщин, вакцинированных против COVID-19, обеспечивает защиту младенцев, которым вакцинация не подходит из-за возраста. Исследование опубликовано в Journal of Perinatology.

В исследовании приняли участие 37 матерей и 25 младенцев. Учёные проанализировали грудное молоко женщин и образцы стула детей. В исследовании также измерялись и тестировались антитела, обнаруженные в плазме крови и грудном молоке матерей вскоре после вакцинации, а также через 6 месяцев.

Используя метод, называемый анализом нейтрализации, исследователи показали, что антитела, обнаруженные в стуле младенцев, обеспечивают защиту от вируса. Хотя вирус, вызывающий COVID-19, в основном поражает лёгкие, он также может проникать в кишечник, поэтому обнаружение там антител имеет большое значение, считают исследователи. Они также отметили, что антитела, поступающие с грудным молоком, могут образовывать защитное покрытие во рту и желудочно-кишечном тракте младенцев, пишет gazeta.ru.

Ограничением исследования было небольшое количество участников. Также пока не известно, имеют ли младенцы, вскормленные молоком с антителами, меньший риск заражения. Ранее исследование 2021 года показало, что грудное молоко вакцинированных женщин содержит антитела против SARS-CoV-2. Но до сих не было известно, проникают ли эти антитела через желудочно-кишечный тракт ребёнка и обеспечивают ли они защиту от вируса.

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