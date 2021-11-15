Учёные выяснили, как вакцинация влияет на грудное молоко

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Исследователи их Рочестерского университета, расположенного в американском штате Нью-Йорк, рассказали о влиянии на грудное молоко вакцинации от SARS-CoV-2 и перенесённой коронавирусной инфекции. Результаты исследования опубликованы в научном журнале JAMA Pediatrics.

В исследовании приняли участие 77 матерей: 47 переболевших и 30 привитых. Учёные обнаружили, что в обоих случаях в молоке появляются антитела к коронавирусу. У переболевших COVID-19 матерей наблюдалось повышенное содержание антител IgA, а у привитых увеличивалось количество антител IgG. Иммунные клетки сохранялись на протяжении трёх месяцев, затем их уровень постепенно падал, пишет gazeta.ru.

Тенденция в антителах в грудном молоке совпадает с тем, что мы видим в сыворотке крови вакцинированных. После нескольких месяцев уровень содержания антител снижается, однако остаётся все равно значительно выше, чем до вакцинации, — рассказала одна из авторов исследования Кирси Ярвинен-Сеппо.

Учёные не выясняли, защищают ли ребёнка от заражения коронавирусом антитела родительницы.

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