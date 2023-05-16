Учёные выяснили, как удалённая работа во время пандемии повлияла на психическое состояние людей

Учёные выяснили, как удалённая работа во время пандемии повлияла на психическое состояние людей

Исследователи из Университетского колледжа Лондона обнаружили, что удалённая работа не оказывала негативного влияния на психическое состояние людей только в начале пандемии коронавируса. Исследование было опубликовано в журнале PLOS Medicine.

– Мы объединили результаты семи наборов продольных данных, чтобы изучить взаимосвязь между работой на дому и психическим здоровьем в три разных временных периода: с апреля по июнь 2020 (первый карантин) года, с июля по октябрь 2020 года (ослабление противоковидных мер) и с ноября 2020 по март 2021 года (второй карантин). Всего мы проанализировали данные о более чем 10 тыс. участниках на каждом этапе, – отметили учёные.

Авторы получили данные о местах работы, психологическом состоянии и социальном благополучии всех участников. Результаты показали, что за первый и второй периоды разницы между теми, кто работал из дома, и теми, кто ездил в офис, не было обнаружено. Обе выборки отлично себя чувствовали. Однако в последний промежуток времени полная или частичная удалённая работа была связана с более высоким уровнем психологического стресса и одиночества, пишет gazeta.ru.

Учёные также выяснили, что работающие женщины подвергались более высокому риску психологического стресса и низкой удовлетворённости жизнью по сравнению с мужчинами, независимо от того, работали они из дома или нет. Это перекликается с другим исследованием, которое показало, что психическое здоровье женщин непропорционально ухудшилось в разгар пандемии.

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