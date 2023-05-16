Учёные выяснили, как удалённая работа во время пандемии повлияла на психическое состояние людей

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Исследователи из Университетского колледжа Лондона обнаружили, что удалённая работа не оказывала негативного влияния на психическое состояние людей только в начале пандемии коронавируса. Исследование было опубликовано в журнале PLOS Medicine.

– Мы объединили результаты семи наборов продольных данных, чтобы изучить взаимосвязь между работой на дому и психическим здоровьем в три разных временных периода: с апреля по июнь 2020 (первый карантин) года, с июля по октябрь 2020 года (ослабление противоковидных мер) и с ноября 2020 по март 2021 года (второй карантин). Всего мы проанализировали данные о более чем 10 тыс. участниках на каждом этапе, – отметили учёные.

Авторы получили данные о местах работы, психологическом состоянии и социальном благополучии всех участников. Результаты показали, что за первый и второй периоды разницы между теми, кто работал из дома, и теми, кто ездил в офис, не было обнаружено. Обе выборки отлично себя чувствовали. Однако в последний промежуток времени полная или частичная удалённая работа была связана с более высоким уровнем психологического стресса и одиночества, пишет gazeta.ru.

Учёные также выяснили, что работающие женщины подвергались более высокому риску психологического стресса и низкой удовлетворённости жизнью по сравнению с мужчинами, независимо от того, работали они из дома или нет. Это перекликается с другим исследованием, которое показало, что психическое здоровье женщин непропорционально ухудшилось в разгар пандемии.

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