Учёные выяснили, как стресс влияет на продолжительность симптомов COVID-19

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Учёные из Медицинской школы Гроссмана Нью-Йоркского университета изучили влияние стрессового состояния на продолжительность симптомов COVID-19. Результаты работы опубликованы в Journal of the Neurological Sciences.

В процессе исследования специалисты изучили данные 790 пациентов через полгода и год после госпитализации из-за коронавируса в период с марта по май 2020 года. Участников опросили об их состоянии, что включало вопросы о качестве исполнения повседневных функций, ясности мышления, беспокойства, депрессии, усталости и сне. Из респондентов выжил 451 человек (57 процентов).

Более половины (51 процент) сообщили о значительных стрессовых факторах (финансовая нестабильность, смерть близкого человека, приобретённая инвалидность, отсутствие продовольствия) в течение 12 месяцев после выписки. Эти события оказались самыми сильными предикторами сохранения длительных симптомов коронавируса, а также ухудшения ментального здоровья, пишет lenta.ru.

Ранее сотрудники Университета Южной Калифорнии выявили, что у 23 процентов людей, перенёсших COVID-19, развиваются длительные симптомы инфекции.

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