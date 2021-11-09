Учёные выяснили, как лучше всего защититься от коронавируса

0

Специалисты Монреальского университета выяснили, что дольше всего высокий уровень антител сохраняется у переболевших пожилых людей, а также у тех, кто вакцинировался после того, как переболел. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports.

Учёные обратили внимание на тех, кто болел в лёгкой форме или без симптомов, пишет rg.ru. Исследование началось в 2020 году, ещё до того, как появился ныне доминирующий во всём мире штамм “дельта”. Специалисты обследовали 32 взрослых пациента в одной из канадских больниц. Никому из них не требовалась госпитализация, но ПЦР-тесты были положительными.

В течение года учёные наблюдали, как меняются уровни антител у участников исследования, некоторые из них за это время вакцинировались. Результаты сравнивали с контрольной группой, участники которой не заражались коронавирусом.

Оказалось, что у тех, кто прошел вакцинацию, уровень антител был значительно выше, чем у переболевших. При этом среди переболевших высокие титры дольше всего сохранялись у респондентов старше 50 лет. Кроме того, антитела, выработанные при заражении “исходным” штаммом коронавируса эффективны к новым вариантам, включая “бета”, “гамма” и “дельта”.

Учёные отметили, что у переболевшего в лёгкой форме, а потом прошедшего вакцинацию, уровень антител удваивается, при этом вновь образовавшиеся антитела эффективно блокируют проникновение коронавируса в клетки.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.