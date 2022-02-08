Учёные выяснили, как ковид влияет на репродуктивную функцию мужчин

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В целом коронавирус не влияет на репродуктивную функцию мужчин. Хотя в период болезни уровень мужских гормонов падает, но показатели фертильности возвращаются в норму вместе с избавлением от вируса.

Об этом сообщили в Сеченовском университете. Отмечается, что российские учёные в течение полугода собирали и изучали данные о гормональном статусе больных коронавирусом на базе университетского коронавирусного госпиталя, чтобы проверить, как вирус отражается на мужском здоровье. На этапе проектирования дизайна протокола подключились и европейские коллеги.

Сегодня мы можем уверенно сказать, что удар по гормональной системе происходит на пике заболевания, но репродуктивная функция возвращается, – уточнил профессор Дмитрий Еникеев.

Он подчеркнул, что уже через три месяца после выздоровления значимых различий между контрольной группой и пациентами, перенёсшими COVID-19 нет.

Всего в исследовании приняли участие 44 мужчины с коронавирусом и 44 здоровых добровольца, пишет rg.ru.

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