Учёные выяснили, как изменяется сон после перенесённого коронавируса

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Учёные из российского Центра нейроэкономики и когнитивных исследований ВШЭ и Центральной государственной медицинской академии провели совместное исследование на предмет того, как коронавирус влияет на психические расстройства, изменение настроения и в итоге на качество сна.

Были опрошены 119 госпитализированных пациентов с подтверждённым коронавирусом. Каждый участник отвечал на 4 опросника на выявление депрессии, тревоги, утомляемости и нарушений сна, пишет ferra.ru.

В результате были получены такие данные: снижение настроения наблюдалось у 28% опрошенных, нарушение качества сна — у 27%, утомляемость — у 73%. И чем выше была утомляемость, тем большим становился риск тревоги и депрессии, а при тревожности и снижении настроения уменьшались жизненные ресурсы человека. В свою очередь, при повышенной тревоге и депрессии ухудшался сон. Этим исследователи подтвердили теорию о взаимосвязи нарушений сна, настроения и утомляемости.

– Нынешняя пандемия не только изменила мир в социальном плане, но также повлияла на структуру психических заболеваний у населения. Сейчас мы наблюдаем увеличение психоневрологических расстройств различной степени тяжести. Результаты исследования свидетельствуют о том, что это инфекционное заболевание оказывает существенное влияние на формирование тревожно-депрессивной симптоматики и нарушений сна, — отметила соавтор исследования Айнур Рагимова.

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