Учёные выяснили, как долго сохраняется естественный иммунитет у переболевших COVID-19

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Учёные из Швеции и Италии выяснили, что у большинства переболевших коронавирусной инфекцией первые полгода после болезни антитела медленно уменьшались, а после оставались стабильными до 15 месяцев. Соответствующая научная статья опубликована на сайте препринтов bioRxiv.org.

За основу исследования были взяты 188 анализов крови у 136 пациентов с COVID-19. В качестве контрольной выборки использовали плазму 108 человек с подтверждённым отрицательным ПЦР-тестом на SARS-CoV-2, пишет gazeta.ru.

Учёные измеряли титры анти-S антител, нацеленные на спайковый белок, или S-белок вируса целиком, и анти-RBD антитела, атакующие рецептор-связывающий домен (RBD) S-белка. Со временем в структуре S-белка и RBD-домена появляются мутации, которые уменьшают нейтрализующую способность антител. Учёные должны были определить время, в течение которого антитела плазматических клеток продолжают быть активными.

Благодаря исследованию удалось выяснить, что на пике ответа антител у выздоравливающих пациентов уровни анти-RBD иммуноглобулинов IgM и IgA увеличились на 77 и 85% соответственно, но затем в течение 6-15 месяцев упали до 4,5 и 11%. Антитела IgM и IgA к S-белку повысились на 88 и 90% в первые один-три месяца и уменьшились наполовину через 55-56 дней.

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