Учёные выяснили, как долго человек может быть заразен во время COVID-19

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Несмотря на то, что вирус SARS-CoV-2, вызывающий коронавирусную инфекцию, заражает как вакцинированных, так и невакцинированных, заразность у двух групп отличается. Об этом сообщает Huffington Post.

Учёные из Гарвардского университета выяснили, что, в среднем, способность заразить других людей COVID-19 у больных, которые получили вакцину, проходит примерно в течение 5,5 дней по сравнению с 7,5 днями у тех, кто не привился.

Сингапурские же учёные пришли к выводу, пишет gazeta.ru, что вакцинированные люди, если и заражаются вирусом, то существенно более вероятно, что их заболевание пройдёт в бессимптомной форме. Это также сказывается на заразности, так как такие больные меньше кашляют и чихают.

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