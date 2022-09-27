Учёные выяснили, что из-за изменения климата озёра становятся менее голубыми

0

Из-за глобального потепления озёра могут перестать быть голубыми. Статья об этом опубликована в Geophysical Research Letters.

На цвет водоёмов, в том числе морей и озёр, влияет химический состав воды и обилие водорослей. В ходе нового исследования гидрологи из Южного методистского университета выяснили, что на цвет озёр также влияют температура воздуха, осадки, глубина озера и высота над уровнем моря. Учёные использовали 5,14 миллиона спутниковых изображений 85 360 озёр и водохранилищ по всему миру с 2013 по 2020 годы, чтобы определить наиболее распространённый цвет воды.

Он может меняться в зависимости от сезона, в том числе из-за изменений в росте водорослей, поэтому авторы охарактеризовали озёра, оценив наиболее частый цвет за семь лет. Кроме того, в новом исследовании изучалось, как глобальное потепление может повлиять на цвет воды, если темпы повышения температуры сохранятся. Выяснилось, что изменение климата может уменьшить процент голубых озёр, многие из которых находятся в Скалистых горах, на северо-востоке Канады, в Северной Европе и Новой Зеландии, пишет gazeta.ru.

– Более тёплая вода, которая вызывает больше цветения водорослей, будет менять цвет озёр на зелёный. Зарегистрировано много случаев, когда люди действительно видели это на примере конкретного водоёма, — комментируют результаты учёные.

Таким образом, борьба с сильным глобальным потеплением необходима в том числе для сохранения красивых пейзажей.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.