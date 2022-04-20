Учёные выдвинули новую версию появления «стелс-омикрона»

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Китайские учёные выдвинули новую версию появления «омикрона» и «стелс-омикрона». Проанализировав особенности взаимодействия коронавируса с различными биологическими видами, специалисты пришли к выводу, что «омикрон», скорее всего, мутировал из варианта SARS-CoV-2, который сначала был передан от человека к кошке, потом от кошки к мыши, а затем вновь вернулся от грызуна к человеку.

Мыши могут стать удобным резервуаром для появления новых мутаций, предупредили авторы работы.

– Штаммы «омикрон» и «стелс-омикрон» эволюционировали независимо от предыдущих доминирующих вариантов коронавируса, а том числе штаммов «альфа», «бета», «гамма» и «дельта». Анализ того, как происходили эти мутации, свидетельствует, что варианты «омикрона» могли появиться в организме мышей, — написали учёные в статье с результатами исследования.

Исследователи изучили взаимодействие шипов разных штаммов коронавируса с рецептором АСЕ2 человека, мышей, кошек, свиней, лошадей, овец, собак и крыс. Этот белок считается «входными воротами» для SARS-CoV-2 в клетки инфицированного. Если он взаимодействует с вирусом, инфекция поразит организм, если нет — этого не произойдёт, пишет iz.ru.

Оказалось, что ACE2 каждого животного одинаково взаимодействует с «омикроном» (ВА.1), «стелс-омикроном» (ВА.2) и исходным «уханьским» штаммом. Например, у собак мембранный белок не связывался ни с одним из вариантов коронавируса, а у кошек одинаково хорошо связывался со всеми подтипами SARS-CoV-2.

Исключением стали мыши, которые легко заражались с ВА.1 и ВА.2, но их клетки не взаимодействовали с «уханьским» штаммом. Эта находка и натолкнула учёных на гипотезу, как возникли новые варианты возбудителей COVID-19, пишет источник.

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