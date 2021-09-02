Учёные: вакцинация снижает риск длительного протекания COVID-19 в два раза

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Учёные Великобритании выяснили, что вероятность длительного и тяжёлого протекания COVID-19 у вакцинированных от коронавируса людей в два раза ниже, чем у невакцинированных. Об этом говорится в статье, опубликованной в научном журнале Lancet.

Учёные провели исследование, в котором принимали участие люди с положительным результатом теста на COVID-19. Среди испытуемых были те, кто получил хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса, а также группа людей, не прошедших вакцинацию. Результаты исследования были основаны на данных более 2 миллионов человек, зарегистрировавшихся в специальном приложении, разработанном Королевским колледжем Лондона, которое использовалось для записи симптомов, результатов тестов и данных о вакцинации. Согласно полученной информации, из 1,2 миллиона человек, получивших первую дозу вакцины, коронавирусом заразились 6 тысяч человек (0,5%), а из группы вакцинированных второй дозой препарата (более 970 тысяч человек) COVID-19 был выявлен у 2,3 тысяч (0,2%).

Мы обнаружили, что вероятность возникновения симптомов в течение 28 дней и более после поствакцинального заражения снижается примерно в два раза при введении двух доз вакцины. Этот результат доказывает, что риск длительного протекания COVID-19 снижается у тех, кто прошёл двойную вакцинацию, помимо уже подтверждённого уменьшения вероятности заражения в целом… Мы также выяснили, что у участников после первой или второй дозы вакцины COVID-19 протекал в менее тяжёлой форме, чем у невакцинированных, – говорится в статье.

По словам учёных, пишет ria.ru, вакцинация снижает риск госпитализации и увеличивает вероятность бессимптомного протекания болезни – в частности, у людей старше 60 лет. Почти все симптомы наблюдались реже у инфицированных привитых участников, чем у невакцинированных.

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