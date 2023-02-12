Учёные узнали, как замедлить старение

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Ограничение калорий помогает снизить темпы старения. Учёные пришли к таким выводам в результате исследования, проведённого в Колумбийском университете.

Учёные проверили метки метилирования в ДНК, извлечённой из лейкоцитов, и обнаружили, что ограничение калорий замедляет темпы старения на 2-3%. Исследование CALERIE Phase-2 стало первым в истории контролируемым рандомизированным исследованием эффектов длительного ограничения калорий. Участников исследования поделили на две группы: первая питалась как обычно, а вторая была ограничена в потреблении калорий на 25%. Анализы проводились в начале исследования, через год соблюдения диеты и через два года.

Для увеличения продолжительности жизни и замедления старения также нужно соблюдать несколько простых рекомендаций. Необходимо питаться качественной пищей и следить за водным балансом в организме. Плодотворно на процессе сохранения молодости сказываются и прогулки на свежем воздухе, пишет ura.news.

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