Учёные узнали, как долго может длиться постковидный синдром

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Учёные из Лестерского университета в Великобритании выяснили, что у четверти пациентов, госпитализированных с коронавирусом, выздоровление наступает через год после перенесённого заболевания.

В исследовании приняли участие 2320 пациентов, которые были госпитализированы в разное время в 39 больниц и выписаны в период с 7 марта 2020 года по 18 апреля 2021 года.

Из общего количества 1626 человек были разделены на 4 группы на основании тяжести симптоматики. Выяснилось, что 20% участников имели очень тяжёлые соматические и психические нарушения, 30% — тяжёлые нарушения, но легче, чем в первом случае, 11% — умеренные, а 39% — мягкие. Кроме того, наиболее тяжёлая симптоматика затяжного ковида была присуща женщинам, а дополнительными факторами стали ожирение и необходимость в вентиляции лёгких.

Основными симптомами физических нарушений участники называли усталость, мышечные боли, плохой сон и одышку. Все тяжёлые нарушения здоровья и снижение качества жизни наблюдались в течение года после выписки, пишет ferra.ru.

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