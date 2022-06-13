Учёные узнали, как быстро возвращается память после COVID-19

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Коронавирусная инфекция ухудшает оперативную память большинства пациентов старше 25 лет, однако спустя год после острой фазы COVID-19 эта функция полностью восстанавливается, показало исследование британских учёных. При этом чем тяжелее человек переносит болезнь, тем сильнее страдает его память.

По мнению российских экспертов, результаты этой научной работы полностью соответствуют имеющимся данным о влиянии SARS-CoV-2 на центральную нервную систему, а возвращение памяти объясняется постепенным восстановлением кровоснабжения мозга. Но для разработки эффективных методов борьбы с ослаблением функций мозга из-за COVID-19 знаний у учёных пока недостаточно.

Британские учёные исследовали влияние перенесённого COVID-19 на оперативную память человека, которая необходима для решения повседневных задач — чтения, общения, рассуждений и т.д.

Для этого мы разработали и применили анонимный онлайн-опрос и викторину, проверяющую способность к запоминанию, с элементами игры, — указано в статье с результатами исследования.

Задания выполнили более 5 тыс. участников, разделённых на две группы — переболевших ковидом и тех, кто не испытал на себе действие болезни. Статистический анализ результатов показал, что коронавирусная инфекция негативно влияет на память большинства людей старше 25 лет. Однако со временем эта когнитивная функция возвращается и полностью восстанавливается спустя 12 месяцев после болезни, пишет стопкоронавирус.рф.

Участникам тестирования предлагалось пройти 16 заданий на запоминание. За успешное выполнение каждого начислялся один балл. По результатам испытания баллы суммировались. Чем выше было их число, тем, соответственно, лучше память. Запоминать приходилось цветные изображения фруктов, животных, предметов и чисел от 0 до 10. Кроме правильности ответов, программа контролировала и скорость, с которой выполнялись задания.

Средний результат переболевших коронавирусной инфекцией оказался заметно ниже по сравнению с теми, кто не был инфицирован. На количество баллов также сильно влияла и тяжесть болезни: память пациентов, которым понадобилась госпитализация, работала хуже, чем у переболевших легко. В ходе исследования также выяснилось, что способность к запоминанию с возрастом падает вне зависимости от коронавирусной инфекции. Однако если сравнить результаты перенёсших и не перенёсших болезнь сверстников, то показатели первых будут заметно ниже. А вот память молодых людей от 18 до 24 лет от COVID-19 не страдает совсем, пишет источник.

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