Учёные установили самого древнего предка коронавируса

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Учёные Оксфордского университета выяснили, что самый древний предшественник коронавирусов SARS-CoV-1, вызвавших вспышку атипичной пневмонии в 2002–2004 годах, и SARS-CoV-2, возбудителя COVID-19, существовал 21 тыс. лет назад. Специалисты датировали таким сроком «возраст» самого раннего общего предка сарбековирусов.

Об этом говорится в исследовании, опубликованном в научном журнале Current Biology, пишет rbc.ru.

– Он почти в 30 раз древнее, чем по предыдущим оценкам. Это создаёт новую перспективу для нашего понимания происхождения этих вирусов, а также предполагает, что аналогичным образом можно добиться существенного пересмотра временных шкал эволюции других вирусов, — отмечается в материале.

Как считают учёные, вирусы способны быстро эволюционировать за короткое время, однако они должны оставаться адаптированными к своим хозяевам. Таким образом, в масштабе скорость вирусной эволюции зависит от скорости эволюции их переносчиков.

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