Учёные установили, почему пожилые люди тяжелее переносят COVID-19

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Американские биологи выяснили, что с возрастом в лёгких увеличивается количество клеток, экспрессирующих белок ACE2, необходимый коронавирусу для поражения тканей и органов. Авторы считают, что это главная причина того, что у пожилых пациентов COVID-19 протекает в более тяжёлой форме. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances.

Чтобы проверить свою гипотезу, авторы изучили данные по транскрипции у мышей и людей в возрасте от 9 до 75 лет и обнаружили, что лёгочная ткань пожилых людей содержит больше клеток с ACE2 и трансмембранной сериновой протеазой TMPRSS2, которая также необходима SARS-CoV-2 для заражения клеток хозяина, по сравнению с молодыми людьми. Эти два показателя полностью коррелируют с тяжестью симптомов при COVID-19, пишет ria.ru.

Учёные установили ещё один интересный факт: в молодых образцах тканей клетки, инфицированные коронавирусом, с большей вероятностью подвергаются запрограммированной гибели — апоптозу, что предотвращает размножение вируса. Старые клетки гибнут в меньшей степени, что делает их более благоприятными для вирусной репликации.

Мы также обнаружили, что препараты-миметики BH3, которые в настоящее время используются для лечения некоторых видов рака, повышают вероятность гибели клеток лёгких в результате апоптоза при заражении SARS-CoV-2, — слова одного из авторов исследования приводятся в пресс-релизе Американской ассоциации развития науки (AAAS).

Авторы предполагают, что эти препараты, после проведения соответствующих клинических испытаний, можно будет использовать для стимулирования регулируемой гибели клеток, инфицированных коронавирусом.

Это повышает вероятность того, вскоре после контакта эти препараты помогут подавить репликацию вируса и снизят вероятность развития тяжёлой формы COVID-19, — говорится в исследовании.

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