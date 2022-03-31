Учёные: столкновение с «омикроном» не защитит от других штаммов

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Переболевшие «омикроном» не получают иммунитета от других штаммов коронавируса, показало исследование американских учёных.

Специалисты связывают это с тем, что «омикрон» размножается в основном на слизистых оболочках верхних дыхательных путей и не опускается в лёгкие, поэтому в крови не формируется достаточного количества защитных белков.

Учёные кафедры лабораторной медицины Калифорнийского университета опубликовали исследование, в котором сравнили случаи заражения «дельтой» и «омикроном» при так называемой прорывной инфекции, когда заболевают вакцинированные от COVID-19. Специалисты изучили нейтрализующую активность иммунитета 128 привитых. Оказалось, что у пациентов после заражения «дельтой» титры антител были в 10,8 раза выше, чем у переболевших «омикроном».

Такой результат дало сравнение показателей вакцинированных, но не сделавших бустерную прививку. Учёные предположили, что тенденция может быть связана с более высокой долей бессимптомных (55% случаев) или лёгких инфекций (28,6%) среди заражённых новым штаммом, передаёт iz.ru.

– Эти результаты свидетельствуют о том, что прорывные инфекции, вызванные «омикроном», менее иммуногенны, чем при заражении «дельтой», и обеспечивают меньшую защиту от повторного заражения или заражения будущими вариантами, — сделали вывод исследователи.

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